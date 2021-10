Zoektocht naar plek voor 'Corona Gedenkplaats' in Zutphen stokt voorlopig: 'Nog te vroeg voor’

Een plek in het Vogelpark of aan de IJsselkade was perfect geweest voor zo'n Corona Gedenkplaats, zei Van Wamel eerder in de Stentor. Een plek die voor iedereen toegankelijk is. Ook voor mensen die minder goed te been zijn. Een plek waar Zutphenaren stil kunnen staan bij het verlies van dierbaren, of eenvoudiger omdat ze hun huis of baan kwijtraakten door gevolgen van het virus.