‘Zomer van Jeanne’ in Museum Henriette Polak in Zutphen

Museum Henriette Polak in Zutphen houdt samen met vier andere culturele instellingen ‘de Zomer van Jeanne’. Dit is een serie tentoonstellingen over het leven en werk van Jeanne Bieruma Oosting (1898-1994).

Oosting voldeed volstrekt niet aan het geijkte stereotype; ze was krachtig en kwetsbaar tegelijk. Het verhaal over het leven en werk van Jeanne Bieruma Oosting wordt verteld in verschillende delen, die elkaar aanvullen en versterken. Samen bieden ze de bezoeker het complete verhaal over haar leven en werk. Elk deel is in een ander museum te zien, namelijk in Museum STAAL, Museum Belvédère, Nobilis Centrum voor Prentkunst, Museum Maassluis en Museum Henriette Polak.

In Museum Henriette Polak in Zutphen is een grote overzichtstentoonstelling, met een uitgelezen selectie uit haar veelzijdige oeuvre, aangevuld met foto’s en niet eerder getoonde egodocumenten.

Jeanne Oosting, Fries van geboorte, woonde en werkte in Friesland, Gelderland, Parijs en Amsterdam. Als kind woonde ze jarenlang op landgoed De Cloese bij Lochem, op latere leeftijd afwisselend in Almen en Amsterdam. Bij de oprichting van Museum Henriette Polak in de jaren zeventig was ze nauw betrokken.

Withuis

De serie tentoonstellingen is tot stand gekomen op initiatief van Jolande Withuis en is gebaseerd op haar biografie ‘Geen tijd verliezen. Jeanne Bieruma Oosting 1898-1994’ (uitgeverij De Bezige Bij). Dankzij Withuis’ onderzoek kan het werk van Jeanne Oosting voor het eerst worden belicht vanuit een biografische context én vrouwen-historisch perspectief. Haar keuze voor de kunst als vrouw uit een rijke patriciërsfamilie, was controversieel in een tijd dat de rol van vrouwen lag binnen huwelijk en gezin. Jeanne Oosting was één van die vooruitstrevende vrouwen die begin 20e eeuw streden voor een vrij en zelfstandig, werkend leven. Die strijd en haar karakter verklaren haar levenslange gedrevenheid; ze had geen tijd te verliezen.

De tentoonstelling in Zutphen is tot en met 21 augustus 2022, de tentoonstelling in Almen tot en met 30 oktober 2022. De tentoonstelling van de prijswinnaars van de Jeanne Oostingprijs 2022 is te bezoeken in april en mei 2022.

Meer informatie op www.dezomervanjeanne.nl.