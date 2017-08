Zomers bezoek aan Zutphen in de lift

Steeds meer toeristen weten de binnenstad van Zutphen te vinden. Sinds eind juni trok het centrum van de Hanzestad 100.000 bezoekers meer dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit de registratie door elf meetpunten. In maart 2015 werden de meetpunten verspreid over het centrum geïnstalleerd. Sindsdien kan het aantal unieke bezoekers worden geregistreerd op basis van wifi- en bluetoothsignalen.

De cijfers hebben betrekking op bezoekers in het algemeen, maar dat het aantal toeristen gelijkopgaand toeneemt blijkt wel uit cijfers van de VVV op de Houtmarkt. Daar zijn tot nu toe namelijk al 149 wandel- en fluisterbootarrangementen verkocht, tegenover 121 arrangementen in heel 2016. Via het gilde, dat een deel van de standswandelingen verzorgd, werden tot nu toe al 500 toeristen meer rondgeleid dan vorig jaar. Ook in Lochem hebben de stadsgidsen het druk, want daar zijn al 183 toeristen rondgeleid. In heel 2016 waren dat er 134.

Promotie

Vrijwel elke week registreren de meetpunten in Zutphen tijdens de zomerperiode ongeveer tien- tot twintigduizend meer bezoekers dan vorig jaar. De stichting Zutphen Promotie speelt een rol in dat succes, maar Mark Schuitemaker van Zutphen Promotie ziet vooral dat het een gevolg is van gemaakte keuzen in het verleden. “De gemeente heeft al eerder besloten om echt te investeren in de binnenstad en in goede promotie. Wij zijn als Zutphen Promotie een radertje in een geoliede machine.”

Horeca-aanbod