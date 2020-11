Zonnen en een drankje drinken aan de IJssel, Zutphen krijgt mogelijk een stadsstrand

Na jaren van stilte gaat Brummen het dorpshart nu echt aanpakken: ‘De schop gaat erin’

25 november Te lang is er te weinig gebeurd in het centrum van Brummen. Al tien jaar is de gemeente bezig met vernieuwing. Nu er een plan van aanpak ligt, kan er volgens hen eindelijk gebouwd gaan worden. Er zijn opvallend veel huizen op komst. Op de plek van de afgebrande bakkerij op het Markplein moet ook snel weer bebouwing komen.