Zoon komt terug van kermis in Zutphen met nepwapen, ouders schrikken zich rot

'Kermis Zutphen verhuizen naar de IJsselkade was een dom idee'

Botsauto's, touwtje trekken en de zweefmolen. Het is deze week weer ouderwets kermis in Zutphen. Zoals gebruikelijk op de Groenmarkt, Houtmarkt en Zaadmarkt. De discussie of de kermis nou naar de IJsselkade had moeten verhuizen, houdt de bezoekers maar gedeeltelijk bezig. In ritje in de Booster of de Break Dance, een flinke suikerspin bij de snoepkraam of lekker krijsen in de Wipp is ook belangrijk.