Zorgen in Eefde: ‘Ze weten dat die molens er hoe dan ook komen’

GroenLinks Zutphen en Lochem voeren overleg om in kaart te krijgen welke maatregelen kunnen worden genomen om de overlast van eventuele nieuwe windmolens en zonneparken voor de bewoners van Eefde West te verzachten. ,,In 2016 hebben we met de dorpsraad en bewoners van Eefde-West al een gebiedsvisie gemaakt,’’ zegt Jolande van Borrendam, fractievoorzitter van GroenLinks Lochem. ,,Daar staan veel voorstellen in om overlast voor omwonenden te verminderen. Bijvoorbeeld door de rondweg beter in te passen in het landschap. We willen helder hebben welke van deze maatregelen we eigenlijk precies kunnen nemen.’’