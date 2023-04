Zorgen in Tweede Kamer over ziekenhuis in Zutphen: ‘Ik roep mensen op naar Den Haag te komen’

Streep door gesprek ziekenhuis­be­stuur Zutphen en actievoer­ders: ‘Dit is precies wat Pier wil’

Ziekenhuisbestuurder Pier Eringa komt tóch niet naar het Gelre ziekenhuis in Zutphen om in gesprek te gaan met actievoerders. De protestactie in het ziekenhuis werd vrijdagavond gestopt door een akkoord over een gesprek tussen Eringa en de actievoerders.