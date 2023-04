Zorgen in Tweede Kamer over ziekenhuis Zutphen nemen toe: ‘Kom met de bus naar Den Haag’

Provincie bekijkt of nest bij tennisclub in Gorssel illegaal is verplaatst: ‘Geen ooievaar meer gezien’

Handhavers van de provincie Gelderland gaan bekijken of een ooievaarsnest op het terrein van tennisvereniging LTC Gorssel ‘illegaal’ is omgehaald en verplaatst. Zij komen in actie omdat een omwonende onlangs aan de bel trok. Volgens de tennisclub zelf is er niets aan de hand. ,,Wij hebben volgens de regels gehandeld.”