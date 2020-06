Zorgen om Twentse scheepvaart na derde storing in korte tijd van sluis bij Eefde

video Truck brandt volledig uit vlakbij brandweer­ga­ra­ge Zutphen

3 juni Een vrachtwagen is vannacht op de Piet Heinstraat in Zutphen in vlammen opgegaan. De brand ontstond op het bedrijvenpark bij de N348 in het zicht van de brandweergarage. Alhoewel de brandweer er dus snel bij was, was er geen redden aan. Het vuur was daarvoor te heftig. Bovendien moest er een extra waterwagen worden opgeroepen om de vlammen te doven.