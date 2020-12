Zorgen over eventueel verdwijnen spoedpost in Zutphen: ‘Aan de bel trekken voor het te laat is’

Druk op ziekenhui­zen Oost-Nederland blijft hoog, ‘laten we hopen dat er niet nóg een piek komt’

18 december Begin november had ziekenhuis Isala de handen vol aan coronapatiënten uit de Randstad die door ruimtegebrek werden overgeplaatst. De 45 coronapatiënten die nu in het Zwolse ziekenhuis liggen zijn bijna allemaal mensen uit de directe regio. Ook in het Deventer Ziekenhuis liggen op dit moment vooral covid-patiënten uit eigen regio. ,,Nog maar een enkeling is van elders afkomstig", zegt een woordvoerder van het Zwolse ziekenhuis.