Zorginstelling met vestigingen in Zutphen en Olst door inspectie op de vingers getikt

Twellonaar schrijft voorstel­ling over turbulente leven Nepalese dan­ser

7 oktober Negenentwintig jaar is hij, Manab Tamang Thing. Hoe jong de Nepalese danser ook is, heeft-ie een turbulent leven al achter de rug. Twellonaar Wiel Palmen schreef een voorstelling over Manab, die ook student is.