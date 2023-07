Zus van overleden kunstenares Meijering geraakt door expositie in Zutphens museum: ‘Maar straks mag ik pas huilen’

Samen met de Stentor wandelen Trudy en Boudewijn door de onlangs geopende expositie I'm a bird now. Niet eerder was er zo’n grote solotentoonstelling van Edith Meijering te zien. De kunstenares die in januari 2022 overleed na een kort ziekbed, exposeerde over de hele wereld: Parijs, Londen, Berlijn, New York, Chicago, om maar eens wat te noemen. Trudy: ,,Maar dit was haar grote droom: een eigen expositie in in ‘haar’ Zutphen.’’