Zutphen aansprakelijk voor ernstig letsel Amsterdamse toeriste door afgebroken tak

updateDe gemeente Zutphen is aansprakelijk voor het letsel dat een Amsterdamse toeriste in 2015 opliep nadat een hoofdtak van een kastanjeboom op haar hoofd viel bij de fluisterboten. Dit heeft de rechter vrijdag bepaald.

De Amsterdamse Marea van der Veen kreeg op 16 juli 2015 een grote tak op haar hoofd bij de opstaplocatie van de fluisterboten. Door het ongeval raakte de toeriste volledig arbeidsongeschikt. Het ongeval betekende het einde van de loopbaan van Van der Veen, die bij Defensie diverse functies bekleedde. Door de klap van de tak belandde zij met onder meer een gebroken rug, scheenbeen en kuitbeen in het ziekenhuis.

Schikkingsvoorstel

Van der Veen kreeg in 2017 een schikkingsvoorstel van de gemeente. Haar advocaat mr. Ton Vermeulen noemde dat destijds ‘te belachelijk voor woorden’. ,,Ik vind het een wonder dat zij nog leeft. Het eerste jaar was zij door haar ernstige verwondingen niet in staat te onderhandelen over een minnelijke oplossing.’’ Via de rechtbank probeerde de Amsterdamse een schadevergoeding toegewezen te krijgen. Met succes.

,,Deze uitspraak stemt uiterst tevreden’’, laat Vermeulen weten nadat de rechter Van der Veen in het gelijk heeft gesteld. ,,Mevrouw Van der Veen is blijvend 100 procent invalide. We gaan ons nu buigen over een schadevergoeding. Deze zogenoemde verklaring voor recht was onze eerste stap. Nu moeten we met de gemeente Zutphen om de tafel over een schadevergoeding.’’

Schadevergoeding

Over de omvang van deze schadevergoeding wil Vermeulen niets kwijt. ,,Dat bedrag gaan jullie niet van ons horen.’’ Dat het om een substantieel bedrag gaat, is echter wel duidelijk. Marea van der Veen is nu veertig en had normaliter nog zeker 25 jaar kunnen werken.

Voor de gemeente Zutphen bestaat de kans dat zich nog een slachtoffer meldt voor schadevergoeding. Zes van de acht slachtoffers gingen afgelopen jaar akkoord met het schikkingsvoorstel van Zutphen. ,,Daarmee is de zaak voor die slachtoffers afgedaan’’, weet ook Vermeulen. Zijn cliënte ging niet akkoord met het schikkingsvoorstel. Een ander slachtoffer reageerde niet op het voorstel. ,,De slachtoffer kan nu achterop springen, met deze uitspraak in het achterhoofd.’’

Nalatig

De rechter stelde vrijdagochtend dat de gemeente Zutphen heeft nagelaten de kastanjeboom verder te onderzoeken. Een deskundige had de gemeente Zutphen in februari 2015 na een visuele controle al geadviseerd om verdergaand onderzoek te doen omdat het een risicoboom was. Zutphen heeft dit advies volgens de rechter niet opgevolgd en eind mei 2015 de boom opnieuw alleen visueel laten controleren. Het is volgens de rechter voldoende aannemelijk dat het slachtoffer het letsel niet zou hebben opgelopen, als de gemeente het geadviseerde onderzoek naar de kastanjeboom wel had verricht en stelt Zutphen daarom aansprakelijk.

De gemeente Zutphen en Van der Veen moeten nu opnieuw in gesprek over de schadevergoeding. Zutphen kan nog wel in beroep gaan tegen de uitspraak.