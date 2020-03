Zutphen annuleert vanwege coronavirus alle activiteiten 75 jaar vrijheid tot en met 3 mei

Alle geplande activiteiten rondom 75 jaar vrijheid in Zutphen en Warnsveld zijn tot en met 3 mei afgelast vanwege het coronavirus. Over de herdenking op 4 mei neemt de gemeente Zutphen op een later moment een besluit.

Burgemeester Annemieke Vermeulen: ,,We hebben helaas geen andere keuze dan alles tot en met 3 mei af te gelasten. In deze tijd van onzekerheid is het niet verstandig om activiteiten door te laten gaan, zeker omdat daarbij veel ouderen aanwezig zullen zijn. Dat is een kwetsbare groep die wij willen beschermen. Samen met het comité kijken we hoe we de herdenking op 4 mei kunnen organiseren. We willen nog steeds graag met elkaar stilstaan bij 75 jaar vrijheid.”

Naamplaatjes Joodse patiënten komen later

In Zutphen en Warnsveld stonden tal van ‘vrijheidsactiviteiten’ op de agenda. Alle betrokken organisaties zijn geïnformeerd over de afgelasting. Zo ook het Comité Herdenkingen Tweede Wereldoorlog Warnsveld, dat een streep moet trekken door een bijzondere gebeurtenis op 21 april. Op de oude poort van het Oude en Nieuwe Gasthuis op het terrein van GGNet zouden op die dag herdenkingsplaatjes komen voor twintig Joodse psychiatrisch patiënten. Zij werden in oorlogstijd afgevoerd naar concentratiekamp Sobibór.

,,Wij gaan op zoek naar een nieuwe datum in het najaar’’, zegt Henk Mulder namens het comité. ,,De uitnodigingen liggen al klaar, die kunnen op een later moment zo de deur uit. Het is zeer spijtig dat het niet door gaat, maar we hebben er alle begrip voor. Dit is pure overmacht. De volksgezondheid gaat boven alles.’’