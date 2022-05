Zutphen ‘beleeft wereldpremière’ met Beethoven Festival

Vijf jaar wachten op een huis: waarom uit kampen terugge­keer­de Joden zo kil werden ontvangen

Na de bevrijding van kamp Westerbork is het jonge gezin Meijers ziek, uitgeput en wil niets liever dan terug naar Zutphen. Maar ja, dat mag alleen als Elie en Lien kunnen aantonen dat ze een woning hebben. Dat is het probleem. Nederlandse Joden die in 1945 terugkeerden uit de kampen, hoefden niet op een warme ontvangst te rekenen. Het kon jaren duren voordat ze in hun huis konden, omdat die in de oorlog was onteigend en opgekocht. ,,Het ging allemaal niet van harte.”

