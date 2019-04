‘Zutphen doet te weinig tegen hoog-risicovolle agressieve honden’

‘De straf is nooit genoeg, maar we moeten hier maar tevreden mee zijn’

16 april Bij de Spar City in Zutphen wordt instemmend gereageerd op het vonnis van 2,5 jaar celstraf voor de Zutphenaar die in oktober 2018 onder de dreiging van een mes 150 euro uit de supermarkt roofde. ,,De straf is nooit genoeg,’’ zegt eigenaar Martijn ten Berge. ,,Maar bij een eerdere overval bij ons in 2017 werd die persoon vrijgepleit wegens gebrek aan bewijs, dus we moeten hier maar tevreden mee zijn.’’