Afval naast de container leggen of de kliko op de verkeerde plek zetten. Nederlandse gemeenten gaven hier de laatste jaren steeds minder boetes voor, blijkt uit cijfers van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). Hoe braaf zijn de inwoners in onze regio?

De meeste boetes in onze regio worden uitgedeeld in Zutphen. Vorig jaar waren dit er 83, het jaar daarvoor 96. ,,In 90 procent van de gevallen gaat dit over het illegaal bijplaatsen van huisvuil bij ondergrondse containers'', zegt woordvoerster Anniek Neve. ,,Er worden dagelijks routes gereden om illegale stortingen tegen te gaan. Het levert namelijk overlast en milieuschade op en het kan gevaarlijk zijn.''

Afvalcoaches

De gemeente Zutphen zet sinds een tijdje speciale afvalcoaches in om bewoners te vertellen over de manier van afval inzamelen in de gemeente. Neve: ,,Handhaven is geen doel op zich, maar een middel. Als het ergens schoon is, dan ben je minder snel geneigd om de eerste te zijn die daar rommel gaat maken.''

Ook in de gemeente Lelystad worden er veel boetes uitgedeeld vergeleken met andere gemeenten in de regio. Vorig jaar waren dat er 43, het jaar daarvoor 60. Net als in Zutphen worden mensen die afval storten naast ondergrondse containers het vaakst op de bon geslingerd.

,,Vervuiling door huisafval heeft een hoge prioriteit bij handhaving, omdat het om de volksgezondheid gaat'', zegt Elaine Bezemer-Koopman van de gemeente Lelystad. ,,Het veroorzaakt vaak ongedierte in de vorm van ratten. Daarnaast zorgt het bij warm weer ook voor overlast van stank en vliegen.''

Onkostenvergoeding

Bij veel andere gemeenten in onze regio is het aantal boetes dat wordt uitgedeeld op één hand te tellen. In onder andere Zeewolde, Nijkerk, Lochem en de Noordoostpolder werd er vorig jaar geen enkele boete uitgedeeld. In Zwolle, Ommen, Epe en Ermelo was dit er maar één.

In heel Nederland is het aantal uitgedeelde boetes in de afgelopen drie jaar met 22 procent gedaald. Een reden voor die daling kan zijn dat gemeenten sinds 2015 geen onkostenvergoeding meer krijgen van het CJIB als zij een overlastboete naar het incassobureau sturen.