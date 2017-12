Zutphen en Lochem archiveren samen

videoDe burgemeesters Annemieke Vermeulen van Zutphen en Sebastiaan van ’t Erve van Lochem ondertekenden vanochtend een overeenkomst waarin de samenwerking op archiefgebied voor vijf jaar wordt vastgelegd. ,,Hiermee zetten we een situatie voort die er in feite al was”, zei Vermeulen. In 2014 dreigde er een kink in de kabel te komen toen Lochem overwoog het digitale archief te verhuizen naar het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) in Doetinchem. Het fysieke archief zou in Zutphen blijven.

Toen bleek dat Zutphen meer werk ging maken van digitaal archiefbeheer, besloot Lochem alsnog af te zien van de optie-Doetinchem. Burgemeester Van ’t Erve wees donderdag in het RAZ-gebouw aan de Spiegelstraat op de noodzaak van de ‘digitaliseringsslag’ van archieven: ,,We moeten het oude koesteren, maar ook meegaan met het nieuwe. Goede toegankelijkheid van het archief voor iedereen is essentieel.”

Geschiedenis om van te leren

Geschiedenis is er volgens Van ’t Erve om van te leren ,,welke lijnen we moeten doortrekken naar de toekomst”. Dat kan best met een ‘kwinkslag’, zei hij. Voor de gelegenheid had hij een stropdas om van de vroegere gemeente Gorssel (in 2005 gefuseerd met Lochem). De ondertekening had plaats op een stapel archiefdozen van onder meer de vroegere gemeente Warnsveld (in 2005 gefuseerd met Zutphen).

,,De gemeenten zijn er niet meer, maar de gemeenschappen nog wel, met hun eigen identiteit en geschiedenis.”

Monnikenwerk

Ook Vermeulen is blij dat Zutphen en Lochem ,,samen aan de slag gaan met digitalisering”. Ze prees het ‘monnikenwerk’ dat in het archief door vijfendertig vrijwilligers wordt gedaan, en de samenwerking tussen gemeenten, musea en historische verenigingen. ,,Zo kunnen we echt het verschil maken en ervoor zorgen dat het Regionaal Archief steeds beter als erfgoedcentrum kan functioneren.” Ook het archief van Brummen is bij het RAZ ondergebracht.

Dat zich tussen Lochem en Zutphen in de toekomst vast nog wel wat wrijving zal voordoen is geen punt, zei Van ’t Erve. ,,Wrijving geeft glans, het wordt er alleen maar mooier van.”