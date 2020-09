Zutphen en Lochem roepen alle inwoners op kinderen te helpen opvoeden, is dat niet heel belerend?

coronavirus Ramen open in de klas: hoe moet dat als het straks écht koud wordt?

8 september Met het najaar voor de deur is ventilatie in schoolgebouwen een heikel punt, maar noodzakelijk om corona zo weinig mogelijk speelruimte te geven. Op korte termijn mechanische ventilatie installeren kost bakken met geld. ,,Het is reëel dat we wat vaker warmetruiendag hebben op de school.”