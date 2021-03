Zutphen gaat toch meebetalen aan rotonde op berucht kruispunt tussen Zutphen en Lochem

VIDEO Blokfluit­di­plo­ma halen in coronatijd: privécon­cert in eigen Zutphense voor­tuin

18 maart Heb je maandenlang hard gewerkt aan je blokfluitkunsten, krijg je een diploma, maar kun je dat niet eens feestelijk afsluiten. Dat kan natuurlijk niet, dachten de mensen van (jeugd)dweilorkst ’t Spul(t) in Zutphen. Zij hebben er iets op gevonden: Blokfluiters on tour. ,,Een eigen voortuinconcert, dat is natuurlijk wel even genieten.’’