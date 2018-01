Zutphen heeft de meeste gescheiden inwoners van Gelderland

Van alle gemeenten in Gelderland heeft Zutphen de meeste gescheiden inwoners. 11,5 procent zag hier zijn of haar huwelijk voortijdig stranden. Dit blijkt uit onderzoek van de landelijke organisatie voor mediation, Gecertificeerde Mediators , waarbij CBS-data is geanalyseerd.

Volgens Guido Bakker van Gecertificeerde Mediators zijn er twee redenen aan te wijzen waarom Zutphen de meeste gescheiden inwoners heeft. ,,Zutphen is een gemeente die gemiddeld iets armer is dan de rest van Nederland, meer mensen hebben daar een uitkering. En in gemeenten met een laag besteedbaar inkomen zie je vaak een hoger scheidingspercentage."

Bakker had zelf jarenlang een praktijk in Zutphen. Volgens hem is er ook nog een andere factor die invloed kan hebben op het scheidingspercentage in Zutphen. ,,Denk dan bijvoorbeeld aan religie. Waar het scheidingspercentage op Urk en in Staphorst juist heel laag is, wordt er meer gescheiden in plaatsen waar inwoners weinig naar de kerk gaan. In Zutphen bezoekt slechts 11,2 procent van de bevolking maandelijks een religieuze dienst, bleek uit cijfers van het CBS."

Geen aantrekkelijke plek

Het is volgens Bakker niet zo dat mensen die gescheiden zijn massaal naar Zutphen trekken. ,,Op basis van mijn eigen ervaring verwacht ik dat men hier gewoon vaker scheidt. En het is ook niet makkelijk om na je scheiding hier een woning te krijgen als je niet al een tijd ingeschreven staat. Daardoor is Zutphen ook geen aantrekkelijke plek om te gaan wonen voor mensen die net gescheiden zijn."

Het merendeel van de gescheiden inwoners in Zutphen is vrouw, ruim 58 procent. Alleen in de Gelderse gemeenten Westervoort en Wageningen is dit percentage hoger.

Overijssel

In Overijssel is Almelo koploper als het gaat om de meeste gescheiden inwoners. Hier is één op de tien inwoners gescheiden. Daarna volgen de steden Enschede (9,6 procent), Deventer (9,5 procent), Hengelo (9,2 procent), en Zwolle (8,8 procent). In Staphorst ligt het scheidingspercentage met 3,3 procent het laagst van Overijssel.

Flevoland

In december vorig jaar maakte Gecertificeerde Mediators al de cijfers over de provincie Flevoland bekend. Daaruit bleek dat op Urk 2,4 procent van de inwoners gescheiden is. Hiermee is Urk van de onderzochte plaatsen in Nederland de gemeente met het laagste scheidingspercentage. Lelystad is in Flevoland koploper. Daar is 11,8 procent van de inwoners gescheiden.