Zutphen heeft drie ambassadeurs voor gehandicapten en moet ze nu ook eens in gaan zetten

Online vriendin­nen helpen Brenda (45) na plotselin­ge dood van haar man: ‘Opeens kreeg ik een cheque’

28 mei Toen haar 54-jarige man plotseling overleed aan een hartstilstand, kwam voor de Brummense Brenda Bleumink de wereld even stil te staan. Om hem te blijven herinneren, heeft ze een herinneringsbankje laten plaatsen, bekostigd met geld dat is ingezameld door zo’n honderd online vriendinnen. Hoewel ze veel van hen nog nooit in het echt heeft gezien, is er een bijzondere band ontstaan. ,,Ik vertelde het nieuws destijds zelfs eerder aan hen dan aan sommige naasten”