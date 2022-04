Zutphen hielp nazi’s bij onteigenen Joodse woningen en liet Joden na oorlog aan lot over

De geboren Lochemer Meijer Vromen woonde het begin van de oorlog zo’n twintig jaar met zijn vrouw, Veronica Cohen, in een statig huis op de Deventerweg 81. De papierhandelaar (toen bijna 70) was bestuurslid van de Joodse gemeente. In 1942 werd de woning door de Duitse bezetter onteigend. De familie Vromen dook in 1943 onder en werd een jaar later gedeporteerd. Zowel Vromen als zijn vrouw werd op 6 september 1944 vermoord in Auschwitz.