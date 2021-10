Zutphen houdt opties voor windmolens en grote zonneparken in omstreden gebieden open

Soepel ging deze instemming niet. Een groot deel van de gemeenteraad vroeg Zutphen de drie zoekgebieden in de gemeente voor grootschalige opwek van energie uit wind of zon te schrappen. Zutphen zelf ziet mogelijkheden voor windmolens tussen Zutphen en Eefde en voor grote zonneparken tot 10 hectare in de Overmarsch en tot 20 hectare in het Zutphens Broekgebied.