Zutphen houdt stralend talent Sterre met beide benen op de grond

Zutphen krijgt een alginaatfa­briek. Eh... een wàt?

16 mei Waterschappen Rijn en IJssel en Valei en Veluwe investeren 11 miljoen euro in een alginaatfabriek in Zutphen, naast de 'gewone' waterzuiveringsinstallatie. Maar wat is eigenlijk een alginaatfabriek? En wat hebben we eraan? Woordvoerster Vanya Ginsel van Rijn en IJssel legt uit.