Zutphen in de bres voor ruim duizend huishoudens onder gevaarlijke hoogspanningskabels: 'Zo snel mogelijk onder de grond’

,,Het is niet de vraag of we de hoogspanningskabels onder de grond werken, maar wanneer.’’ Dolf Logemann is uitgesproken richting wethouder Laura Werger. Op initiatief van het GroenLinks-raadslid uit Zutphen stemde de volledige gemeenteraad in met een voorstel om de drie hoogspanningslijnen in Zutphen definitief onder de grond weg te werken.