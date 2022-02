Zutphen is (bijna) klaar voor heropening nachthoreca: ‘Maar afwachten hoe publiek reageert’

Zijn cocktailbar Mixxim in het centrum van Zutphen was de afgelopen tijd al tot 22.00 uur open. Toch blijft de nacht hét tijdstip waarop Menkveld zijn werk het liefst doet en dat lijkt weer te gaan mogen, nu het kabinet waarschijnlijk gaat versoepelen. ,,De grootste uitdaging voor een heropening was het zoeken van personeel”, vertelt Menkveld. ,,Maar ook dat is gelukt en daar zijn we heel blij mee, want dat is niet makkelijk in de horeca.”