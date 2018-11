Zutphen is het zat: waar komt die bromtoon toch vandaan?

column Phaedra Werkhoven Gehakt van mij

10:57 Wanneer is het moment dat je een vriendschap beëindigt vanwege de denkbeelden van die vriend? Dat vroeg ik me af, toen ik de beelden bekeek van de Sinterklaasintochten in Zwolle en Zaandam. Wat doe je, als je op die foto een vriend van je ziet staan met een of andere racistische leus op een spanbord, of als je hem ziet staan met zijn kind op zijn schouders dat zijn middelvingertjes opsteekt. Wat doe je, als je vriendin scheldt als een viswijf vanwege demonstranten bij zo’n intocht?