Zutphen kiest voor snel internet via buizenstelsel

Aanvankelijk zou het bedrijf CIF in onder mer Zutphen glasvezel aanleggen in het buitengebied. Dat maakt snel internet mogelijk doen. CIF krabbelde eerder dit jaar terug, waarna een aantal gemeenten een alterntief bedacht in de vorm van een buizenstelsel waar providers tegen betaling gebruik van kunnen maken. Onlangs gaf CIF aan toch aan de slag te willen in deze regio. Dat is voor Zutphen echter geen reden om het buizenstelsel te laten varen. ,,Over CIF hebben we geen goed gevoel'', zei Pennings. ,,CIF belooft heel veel, maar heeft nog geen enkele toezegging gedaan. Ik zou willen dat het ons niets zou kosten, maar dat begint de aanleg op z'n vroegst n 2020. Nu hopen we in het twee kwartaal van volgend jaar te gaan graven.''