Zutphen komt met nieuw evenement: Roze Zondag

Het evenement wordt georganiseerd door Camelot-exploitante Marion Gregoor en de Zutphense evenementenorganisator Remy Koppel. De twee zetten de laatste tijd ook al de evenementen Dansnacht en Pianobar XXL op. ,,Er bleek in de regio helemaal niks op dit gebied te zijn”, vertelt Koppel. ,,Camelot is een openminded kroeg waar iedereen welkom is. Dus we dachten: dan gaan we het zelf doen.”