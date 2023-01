Zutphen koopt jeugdzorgaanbieder af na jarenlange strijd in rechtbank, partijen zwijgen over afspraken

Grondeige­naar die windturbi­nes wil ontwikke­len op zijn land in dorp Exel, was begin dit jaar nog raadslid (en stemde voor windener­gie)

Een van de grondeigenaren die wil meewerken aan drie grote windturbines buiten het dorpje Exel in de gemeente Lochem, was tot maart van dit jaar gemeenteraadslid. Herbert Langeler heeft vanuit die rol meegestemd over de zogeheten Regionale Energie Strategie (RES), waarin Lochem heeft laten opnemen de komende jaren vier grote windmolens te willen bouwen.

