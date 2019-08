Zutphen krijgt als ‘controlegemeente’ alsnog rol in wietproef

Zutphen is niet uitgekozen om mee te doen aan het wietexperiment van het Kabinet, maar is wel aangewezen als een van de zeven plaatsen die als controlegemeenten gaat optreden. De ervaringen en cijfers van de plaatsen die wel meedoen aan de proef, worden vergeleken met de resultaten van de controlegemeenten, waar alles bij het oude blijft.

Een onderzoekscommissie wees tien gemeenten aan om mee te doen aan een experiment met legale wietteelt. Zutphen had zich daar ook voor aangemeld, maar werd niet uitgekozen. Met zes andere gemeentes krijgt de stad nu dus alsnog een rol in het experiment.

De eigenaar van coffeeshops Plein 48 en The Zoo is blij dat het experiment zélf aan Zutphen voorbij gaat. De derde coffeeshop in de stad is Liberty. ,,Ik ben blij dat we geen enclave zijn geworden in een grote regio waar verder geen enkele stad meedoet. De kans dat onze klanten weg zouden blijven is natuurlijk aanwezig als de legaal aangeleverde wiet ze hier niet zou bevallen. Dan gaan ze een stad verder hun spul halen”, zegt een van de eigenaren, die niet met naam in de krant wil. ,,We zijn dan wel een legale bedrijfstak, maar dat wordt nog lang niet zo door iedereen gezien. En dat is niet goed voor je naam.”

Criminelen

Zutphen meldde zich aan voor de proef omdat de gemeenteraad wel brood zag in het experiment. Nu is het nog zo dat de verkoop en het gebruik van wiet legaal is, maar de productie en aanlevering nog verboden. De productie is daardoor in handen van criminelen, maar de verkoop wordt gedoogd. Door een experiment te houden met legale telers die door het rijk worden aangesteld, moet duidelijk worden of de productie van en de handel in wiet uit het criminele circuit gehaald kan worden.

Eis om mee te doen aan het experiment is dat alle coffeeshops in de gemeente meedoen aan het experiment. Hoewel de drie coffeeshops in Zutphen niet mee wilden doen, besloot de gemeente toch in te schrijven. Als Zutphen gekozen zou zijn, hadden de coffeeshops verplicht mee moeten doen.

Op oude voet

De woordvoerder van de coffeeshops zegt dat hij het wel jammer vindt dat ze nu door moeten gaan op de oude voet. ,,Het zou toch geweldig zijn als die illegale achterdeur nu voor eens en voor altijd geregeld zou zijn. We zijn zeker voor een experiment om dat te regelen, maar dit is niet de goede manier.”

Volgens de coffeeshophouder wordt met dit experiment het wiel opnieuw uitgevonden. ,,Er moeten nieuwe telers komen en die moeten miljoenen investeren waaraan de banken niet mee willen werken. Er zijn straks beveiligde geldauto's nodig om de voorraden aan te voeren, de kostprijs vliegt omhoog.”

Dat de enorme verdiensten van de wietteelt nu aan het criminele circuit onttrokken worden, noemt hij onzin. ,,Dat geld wordt verdiend met de export, daar hebben wij helemaal niks mee te maken.”