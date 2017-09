Zutphen lijkt plan windmolens te steunen

Talenten mogen schitteren voor familie Andres

11 september Met Zutphen's Got Talent in theater Hanzehof in Zutphen hoopt een vriendin van de na een mishandeling omgekomen Andres Rodriguez uit Warnsveld geld in te zamelen. Dat geld is bedoeld voor twee vliegtickets voor de moeder en oma van Andres. Zij willen terugvliegen naar de Dominicaanse Republiek, het geboorteland van Andres.