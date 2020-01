Zutphen met verrassend positieve Van Rossems op televisie

De aflevering waarin Zutphen het decor vormt in Hier zijn de Van Rossems wordt uitgezonden op dinsdag 4 februari om 20.30 uur op NPO 2. De Van Rossems deden de historische Hanzestad in de zomer van 2019 drie dagen achter elkaar aan en toonden zich na afloop verrassend positief over Zutphen.

,,Al met al vond ik Zutphen een bijzonder aangename stad’’, stelde Vincent. “Ik ben net verhuisd, maar anders zou ik serieus over Zutphen nadenken.” Maarten: “Nou, een groter compliment is bijna niet mogelijk.”

Sis vond het ‘vooral opvallend hoe ontzettend aardig en behulpzaam mensen in Zutphen zijn. ,,Verder is het een prachtig stadje met veel mooi aangelegd groen en fraaie tuinen. Ik ben vooral jaloers op de stokrozen.” Museum MORE was voor haar de meest positieve verrassing. ,,Schitterend gebouw ook. En Zutphen is zo heerlijk rustig.”

Een sfeerimpressie van de opnames tijdens het bezoek van De Van Rossems aan Zutphen

Verrassend

De stad is het decor in de eerste aflevering van een nieuwe jaargang van Hier zijn de Van Rossems. In deze televisieserie beschouwt Maarten van Rossem iedere week een stad vanuit historisch perspectief, zijn zus Sis laat dan haar licht schijnen als kunsthistorica en broer Vincent geeft vaak zijn ongezouten mening over de architectuur.

De drie doen dat meestal in een karakteristieke moppervorm waardoor hun positieve geluid over Zutphen verrassend, zo niet sensationeel, te noemen is.

Hattem & Zwolle

Het trio bezocht Zutphen in juli 2019 drie dagen lang en deed onder anderen de Kanonsdijk, de Walburgiskerk, het Stedelijk Museum, het Stationsplein, Museum MORE, de Oudewatertoren, de Drogenapstoren en de Wijnhuistoren aan.

Wat er van hun verrassend positieve mening is overgebleven in de montagekamer, zal op 4 februari duidelijk worden. Vorig seizoen trok het trio overigens mopperend door onder anderen Hattem en Zwolle. Deze aflevering werd bekeken door bijna één miljoen mensen.