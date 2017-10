'Zutphen moet meedoen aan pilot wietteelt'

Baanbrekende innovaties in zorg te zien in Zutphen

7 oktober Zelf medicijnen printen. Een kunststof skelet dat mensen die slecht ter been zijn helpt om fatsoenlijk te kunnen lopen. Of een oogbal uit de 3D-printer die beter is dan het eigen oog. Het klinkt utopisch, maar zou maar zo werkelijkheid kunnen worden. In Zutphen staan zulke ontwikkelingen de komende maanden centraal in de zogeheten Pop-up Zorginnovatie die zaterdag is geopend.