Zutphen onderzoekt haalbaarheid voor nieuwe windmolens en zonneparken in drie gebieden

Is het er überhaupt mogelijk windmolens of zonneparken te plaatsen? Hoeveel dan? En waar precies? Dit soort vragen wil de gemeente Zutphen over drie gebieden in de gemeente beantwoorden met een haalbaarheidsonderzoek. Eerder werden deze gebieden al aangewezen als mogelijke plek voor verduurzamingsprojecten. De komende drie maanden moet blijken of dat mogelijk is. Daarbij gaat de gemeente onder anderen met bewoners van de gebieden in gesprek.