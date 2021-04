Zutphen schuift besluit over omstreden woningen aan rand van de binnenstad voor zich uit

Hoe Gelre worstelt met de toekomst van afdelingen in het ziekenhuis in Zutphen: ‘Elders misschien beter af’

24 april Het verdwijnen van de Intensive Care of Spoedeisende Hulp, het afschalen tot een weekziekenhuis of het verdwijnen van banen. Al wekenlang gaan vele geruchten rond over het ziekenhuis in Zutphen. Gelre ziekenhuizen zelf hield er tot dusverre de kaken over op elkaar. Tot nu. Bestuursvoorzitter Michel Galjee kijkt naar de toekomst van het ziekenhuis.