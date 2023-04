Zutphen staat open voor kinderburgemeester en kinderparlement: ‘Maar dan wel serieus doen’

Met video Als vliegende paashaas strijkt parachu­tist Edu neer in Teuge en deelt hij lekkers uit: ‘Supergaaf!’

Niet verscholen in het gras, maar een indrukwekkende entree via de lucht. De paashaas bracht zondagmorgen een bezoek aan minicamping ‘t Oegenbos in Teuge. En dat levert een bijzonder beeld op, al helemaal door de ogen van de paashaas zelf. ‘Ze zien je vliegen en komen eraan rennen. Supergaaf!’