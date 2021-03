Zutphen steekt een stokje voor sloop van voormalig kerkgebouw in de binnenstad

De Zutphense Kinderboer­de­rij De Schouw verwelkomt vier nieuwe lammetjes: ‘Een vierling is best bijzonder’

22 maart Kinderboerderij De Schouw in Zutphen heeft er sinds zondag maar liefst vier nieuwe lammetjes bij. Het zwartblesschaap Henriette is de trotse moeder van Gerrie, Sharona en Gido en Sven. Een vierling is volgens verzorger en vrijwilliger Carin van Lohuizen best bijzonder. ,,Twee is wat je normaal kunt verwachten. Het is zo leuk om dat jonge spul te zien rondlopen.’’