Zutphen: stop met weggooien natte doekjes in wc

Ondernemers Spittaalstraat vrezen dat klant wegblijft

16 oktober Ondernemers in de Spittaalstraat in Zutphen vrezen de gevolgen van Poort van Zuid. Met dat miljoenenproject is het de bedoeling om de zuidelijke entree van het centrum aan te pakken. Het college spreekt binnenkort een voorkeur uit voor één van drie scenario's, maar in de Spittaalstraat denken ondernemers dat in alle drie de gevallen minder bezoekers naar de aanloopstraat komen.