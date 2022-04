Zutphen stopt niet met Russisch gas, maar gooit wel de temperatuur twee graden omlaag: ‘Kiezen tussen twee kwaden’

De oorlog die in Oekraïne woedt, was voor de gemeente Zutphen aanleiding te onderzoeken of het contract met de Russische gasleverancier Gazprom eerder te beëindigen is. Zutphen koopt het het gas in samen met gemeenten als Apeldoorn en andere instanties in de regio. Het contract hiervoor loopt nog door tot eind 2023 en dat geeft kopzorgen. Het gevoel leeft dat de oorlogskas van Vladimir Poetin wordt gespekt met ons belastinggeld.