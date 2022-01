Zutphen trekt meer dan drie ton uit om cello-opleiding op hbo-niveau op te zetten: ‘Effect op de hele stad’

Dit pleintje in Warnsveld blijft de gemeente maar geld kosten, nu al tienduizen­den euro’s

Met een tweede reparatieronde in grofweg vijf jaar is het wéér raak bij het waterpleintje aan Het Horseler in Warnsveld. De natuursteenplaten waarmee het bouwwerk is betegeld, raken los. En dat kost de gemeente Zutphen nu al enkele tienduizenden euro’s. De oorzaak is moeilijk vast te stellen.

13 januari