Zutphen verdeelt prijzengeld Roparun over zes organisaties

Het prijzengeld dat de gemeente Zutphen vorig jaar won als beste doorkomstplaats van de Roparun, is verdeeld over zes (hulp)organisaties. Het gaat om een totaalbedrag van een kleine 50.000 euro. Daarbij is inbegrepen geld dat Zutphen overhield van 2017 (een kleine 6.000 euro), toen het ook werd uitgeroepen tot leukste en gezelligste doorkomstplaats op de 500 kilometer lange route tussen Hamburg en Rotterdam.