Zutphen vergrijst in razend tempo: ‘We zetten in op het behouden van jongeren’

Bestrijden van droogte in het oosten: zo pakt Brummen het aan

7:00 Droogte in het oosten van Nederland is een serieus probleem. Dat benadrukte Dirk-Siert Schoonman, bestuurder bij de Unie van Waterschappen, afgelopen weekend. In Brummen wordt er naar oplossingen gezocht om water langer in gebied te houden en zo de droogte te bestrijden.