Zutphen verliest rechtszaak om berging schepen Marshaven

De gemeente Zutphen had vorig jaar nooit het besluit mogen nemen om twee verwaarloosde schepen in de Marshaven te laten opruimen. Dat heeft de rechtbank Gelderland onlangs uitgesproken in een zaak die de eigenaar van de schepen had aangespannen. Daarmee is het ook zeer onzeker of de gemeente de kosten van de berging nog op de eigenaar kan verhalen.