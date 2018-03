Zutphen: verplichte aanbestedingsprocedure dwong gemeenten voor keuze DVEP

Nieuwe start voor De Pauw na een verwoestende brand

4 maart De horecagelegenheid De Pauw in Warnsveld is ruim tien maanden na een ingrijpende brand weer open. Wat eigenaar Gerrit Nikkels het meest heeft gemist? ,,De gezelligheid, de sfeer, de mensen.'' Eindelijk kan hij samen met zijn neef Luuk gasten ontvangen in het compleet vernieuwde restaurant.