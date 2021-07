Zutphen weigert mee te betalen aan niet beveiligde spoorwegovergangen: ‘Toeters hoor je hier dagelijks’

Martinus­kerk al duizend jaar het middelpunt van Warnsveld: ‘Onze rijke traditie kan nog eeuwen mee’

20 juli Eeuwenlang was de kerk voor jong en oud ‘the place to be’, zegt dominee Liesbeth Burger van de Sint-Martinuskerk in Warnsveld. ,,De enige plek waar het niet stonk en niet grauw en bruin was. Met prachtig, door glas-in-loodramen gefilterd licht. Er was altijd iets te zien, altijd mooie muziek te horen.” ‘Altijd’ wil het geval van de Martinuskerk zeggen: zo’n duizend jaar.