Zutphen weigert op te draaien voor extra kosten PlusOV

Op je kinder­fiets­je langs de trollen en kabouters in Vorden

13 juni Sprookjeskastelen gemaakt van hout en boomstronken. Twee jaar lang is Rolien de Lange uit Vorden bezig geweest met acht sprookjeskastelen vol trollen, kabouters en draken. Het resultaat is een acht kilometer lange betoverende fietstocht in en om Vorden. Tussen honderd verklede kinderen opende De Lange haar Acht Kastelen Sprookjestocht.