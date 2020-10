Zutphen wil drank, sigaretten en kilo's wegwerken bij inwoners; heeft de gemeente een punt of is zij maar een stel bemoeials?

Nieuwe kameel voor circus Bolalou, maar trainen voor voorstel­lin­gen hoeft nog niet

29 september Het in Laren gestrande circus Bolalou heeft een nieuwe kameel. Iwan is vorige week gekocht om op te treden. Vorige maand overleed plotseling kameel Angeli van het circus. Iwan hoeft nog niet te trainen, want het lijkt er niet op dat er binnenkort nog voorstellingen zijn.