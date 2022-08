met Video Van wortel tot kool, dankzij opbloeien­de Kindertuin in Zutphen leren kinderen als Samuel en Lotis tuinieren

Leren tuinieren, gezond leren eten en samen bezig zijn in de buitenlucht. Dat is het idee achter de Kindertuin in de Zutphense wijk het Waterkwartier. De initiatiefnemers willen meer. ,,Meer kinderen leren dat het niet vanzelfsprekend is dat er eten op je bord ligt.’’

20 augustus